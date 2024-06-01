مباحث الفروانية تكشف سر 14 قضية سرقة مجهولة

ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال الانتشار الأمني ومتابعة القضايا المجهولة، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

تمكنت ادارة مباحث محافظة الفروانية من كشف سر (14) قضية سرقة مجهولة من خلال التوصل الى وقائع سرقات متشابهة بنفس الاسلوب الاجرامي عن طريق دخول شخص مجهول الهوية يرتدي الزي الوطني ويقوم بإخفاء ملامحه عن طريق لبس كمام ونظارة شمسية والدخول الى مكاتب الموظفين وغرف المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظتي الفروانية والعاصمة ويقوم بسرقة ممتلكاتهم الخاصة.

حيث تم تشكيل قوة للبحث والتحري حول تلك الوقائع ومن خلال التحريات وتتبع خط سير المتهم، أسفر ذلك عن التوصل الى هوية المتهم وهو مواطن وبعد استصدار الاذن من النيابة العامة تم ضبطه وتبين أنه من أرباب السوابق في قضايا السرقات، وبمواجهته بالتحريات اقر بارتكاب وقائع السرقة وتم احالته والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.