أنس جابر تطالب العالم بـ”الحديث أكثر” عن حرب غير عادلة في غزّة

أنس جابر تطالب العالم بـ”الحديث أكثر” عن حرب غير عادلة في غزّة

طالبت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر العالم بـ”الحديث أكثر” عن الحرب المستمرة في غزّة، واصفة تأثير الصراع بأنه “غير عادل”.

قالت جابر أفضل لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب انها توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضافت ابنة التاسعة والعشرين الجمعة “أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة اتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لان ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب”.

وجاء حديث جابر في مؤتمر صحافي بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.

تابعت اللاعبة التي بلغت نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات “أتمنى أن يتحدّث العام أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل”.

وكانت جابر اصبحت سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة “للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة”، بحسب ما قالت المنظّمة انذاك.