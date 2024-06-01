“زين” تُطلق الموسم الخامس من برنامجها الصيفي للشباب

أعلنت زين عن انطلاق النسخة الخامسة من برنامجها الصيفي السنوي للشباب، والذي يأتي هذا العام بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية، وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، وجمعية إنجاز الكويت غير الربحية، ويستهدف الطلبة والطالبات من المرحلة الجامعية لتقديم فرص عمل ميدانية لصقل مجموعة واسعة من المهارات العملية والتسويقية والإعلامية خلال موسم الصيف.

قال مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح مُعلّقاً: “يعود برنامجنا الصيفي في موسمه الخامس ليستكمل رسالتنا المُجتمعية في الاستثمار بطاقات الشباب من خلال توفير فرص التدريب الميداني التفاعلية، وذلك بما يصقل مهاراتهم ويؤهّلهم إلى دخول سوق العمل، خاصةً بعد النجاح المُميز والإقبال الكبير على المواسم الأربع الماضية.”

وأضاف المصيبيح: “يُقدّم البرنامج فرص رائعة لطلبة وطالبات المرحلة الجامعية لخوض تجربة العمل في عالمنا الجميل، وبالتحديد في عدد من أفرع زين المُنتشرة بجميع أنحاء الكويت، ليكتسبوا من خلالها مجموعة واسعة من المهارات العملية مثل إدارة المبيعات، وخدمة العملاء، والعمل الجماعي، وغيرها، وذلك تحت إشراف فريقنا المُختص.”

واختتم قائلاً: “يأتي هذا البرنامج تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أبرز المشاريع المُستدامة التي نقوم بتطويرها وتنميتها منذ أن أطلقنا نسختها الأولى في العام 2008، والذي قدّم لمئات الطلبة والطالبات فرصة الاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين عبر نظام عمل جزئي مع مكافأة تشجيعية شهرية، ونحن فخورون بالعديد من منتسبي برنامج FUN الذين أكملوا رحلتهم معنا وأصبحوا جزءاً من عائلة زين كموظفين بعد تخرجهم.”

من جانبها قالت جنى خلدون النقيب المدير التنفيذي للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية: “واجبنا المُجتمعي يدفعنا للمشاركة في مثل هذه البرامج المُميزة التي تتيح لنا التواصل المُباشر مع الطلبة والطالبات، ليتعرفوا على دور الإعلام وأهميته في صناعة وعي وثقافة المجتمع، والمساهمة في رفع الحس الإبداعي والابتكاري لدى الشباب.”

وتابعت النقيب بقولها: “في “كويت تايمز” و”كويت نيوز” نختار فرص الشراكة الإعلامية بعناية، وتأتي مُشاركتنا في برنامج زين الصيفي كون رؤيته تتماشى مع رؤيتنا لتمكين الجيل القادم من المُبدعين، كما نسعى لإضافة جانب جديد من الخبرات التي سيكتسبها المشاركون، وذلك عبر برامج تدريب مُصغّرة عن التحرير الإخباري وصناعة المحتوى والتحقيقات الصحافية والتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والمزيد، ليتعرف الطلبة على تجربتنا الإعلامية الرائدة عن قرب.”

وقال مدير تطوير الأعمال والعلاقات الإستراتيجية في إنجاز الكويت جابر أشكناني: “إن الاهتمام بتطوير مهارات جيل الشباب هدفٌ مجتمعي اتفقت عليه كلٌ من إنجاز وزين منذ بداية شراكتنا الاستراتيجية قبل 19 عاماً، واستمرار هذا التعاون اليوم نابعٌ من إيمان الجهتين بتهيئة الشباب للمستقبل ودعمهم للانخراط في سوق العمل الخاص.”

وبيّن أشكناني قائلاً: “ستستضيف إنجاز ورش تدريبية خاصة للمُشاركين في برنامج زين الصيفي، نقدّم من خلالها مهارات عديدة تساعدهم على الاستعداد لوظيفة المستقبل، كما سنتعرف على طموحاتهم ورغباتهم الوظيفية، ونقدّم لهم التوجيه والإرشاد لرسم مسارهم الوظيفي، هذا وسيقوم خبراء إنجاز بالإشراف على المقابلات الوظيفية للمُتقدمين للبرنامج.”

وبعد انتهاء المقابلات الوظيفية وتحديد رغبات المشاركين، يتم توجيه جزء منهم للعمل في عدد من أفرع زين الرئيسية المُنتشرة في جميع أنحاء الكويت، لتعلّم مهارات أساسية مثل خدمة العملاء والتفاعل معهم، وبيع وتسويق المنتجات والإلكترونيات والأجهزة الذكية، ومهارات حل المشكلات وإدارة الوقت والعمل الجماعي وغيرها.

ويتم توجيه الجزء الآخر من الطلبة والطالبات للعمل في مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، للتعرّف على طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية، والمشاركة في إعداد التقارير الإخبارية، والتحرير، والتحقيقات الصحافية، وصناعة المحتوى، واستخدام الكاميرات والأجهزة الصوتية، هذا ويعمل المُتدربين بنظام دوام جزئي لساعات مُحددة أسبوعياً ولمدة شهر كامل، ويحصل كُلٍ منهم على مكافأة نقدية تشجيعية في نهاية البرنامج.