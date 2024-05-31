الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الأحتلال تصنيف الاونروا كمنظمة إرهابية

دان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة محاولة الأحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والتي تعتبر إحدى وكالات الأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان “نتذكر الدور الحاسم الذي لا يمكن استبداله لوكالة (اونروا) بالاستجابة الإنسانية في غزة كما تقدم خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية وكذلك في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان والأردن”.

وأعرب بوريل عن “قلق الاتحاد الأوروبي العميق بشأن المناقشات في الكنيست الاسرائيلي حول تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضا من أن سلطة الأراضي الإسرائيلية أمرت الوكالة بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يوما المقبلة.

وأضاف “أن الاتحاد الأوروبي داعم قوي للوكالة ويعتبر مع دوله أكبر مانح لها لذا فإننا ملتزمون بمواصلة دعمنا” داعيا الاحتلال الإسرائيلي الى السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع ولايتها.