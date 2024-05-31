تركيا ترفض أن “يشارك” حلف شمال الأطلسي في حرب أوكرانيا

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الجمعة أن بلاده ترفض أن “يشارك” حلف شمال الأطلسي في الحرب بأوكرانيا، وذلك إثر اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف في براغ.

وقال الوزير التركي “ندعم مواصلة مساعدة أوكرانيا وقدرة أوكرانيا على ضمان الردع، لكننا لا نريد أن يشارك حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب”.

واضاف أنه بالنسبة إلى أنقرة، فإن “دعم أوكرانيا لضمان وحدة أراضيها وتحرير أراضيها شيء، وضلوع حلف شمال الاطلسي في الحرب شيء آخر”، محذراً من “خطر اتّساع (النزاع) إقليمياً و(اندلاع) أزمات أكبر”.

وأعطت واشنطن الضوء الأخضر الخميس لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أميركية للدفاع عن منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا، متجاوزة مخاوفها من أن السماح بمثل هذه الضربات قد يجرّ حلف شمال الأطلسي إلى صراع مباشر مع روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضوء الأخضر الأميركي لاستخدام كييف أسلحة أميركية بشروط، في ضربات داخل روسيا، يشكل “خطوة إلى الأمام”.