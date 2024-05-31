السفارة الكويتية لدى إسبانيا تفتتح قنصلية في ملقا لخدمة السياح الكويتيين صيفا

أعلنت سفارة دولة الكويت لدى إسبانيا افتتاح مكتب القنصلية الكويتية في محافظة (ملقا) الأندلسية خلال موسم الصيف لخدمة الزوار والسياح الكويتيين الذين يختارون الجنوب الإسباني لقضاء عطلاتهم الصيفية.

وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة ان مكتب القنصلية الجديد يوجد في فندق (أي بي في بالاس أند سبا) بمدينة (فوينخيرولا) بدءا من الأول من شهر يونيو حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأعربت عن سرورها بتقديم خدماتها للمواطنين الكويتيين والسهر على راحتهم وتسهيل أمورهم وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم مشيرة إلى انه بإمكانهم التواصل معها على رقم هاتف طوارئ العاصمة مدريد وباقي المدن الإسبانية (0034680600000) ورقم طوارئ ملقا (0034682822222).