سمو أمير البلاد يبعث برسالة خطية إلى الرئيس الصيني قام بتسليمها وزير الخارجية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جينبينغ تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها اليوم الجمعة أنه قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي في العاصمة الصينية بكين.