صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 38.6% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة تراجعا في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان للمرة السابعة على التوالي في شهر ابريل الماضي بنسبة 38.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 4.71 مليون برميل (157 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي ان دولة الكويت باعتبارها ثالث اكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي ما نسبته 6 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.9 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع في أبريل الماضي بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.62 مليون برميل يوميا للمرة الخامسة على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 95.6 في المئة من الاجمالي مرتفعة بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وظلت الامارات العربية المتحدة المورد الأول للنفط لليابان رغم تراجع وارداتها في الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 1.19 مليون برميل يوميا تلتها المملكة العربية السعودية ب 1.04 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 2.2 في المئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب 92 ألف برميل يوميا تلتها الولايات المتحدة ب 43 ألف برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.