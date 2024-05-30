البرلمان السلوفيني سيصوت على الاعتراف بدولة فلسطين الثلاثاء

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنروج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا الخميس “من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)”.

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض انهاؤها بحلول منتصف حزيران/يونيو.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع ب51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب “إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام الى الشرق الاوسط”.

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

ويؤيد نحو ستين في المئة من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع اجري في نيسان/ابريل وشمل عينة من 600 مواطن ونشرت نتائجه صحيفة “دنيفنيك”.

واعترفت اسبانيا وايرلندا، العضوان في الاتحاد الاوروبي، اضافة الى النروج، الثلاثاء رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الاوسط، بحسب الدول الثلاث.

واثارت هذه الخطوة غضب سلطات الاحتلال.