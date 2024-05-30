القوى العاملة: بدء حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة اعتبارا من الاول من يونيو

القوى العاملة: بدء حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة اعتبارا من الاول من يونيو

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها ستبدأ يوم السبت المقبل الاول من يونيو تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن فرق التفتيش بالهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر وستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أية مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد العتيبي أن تطبيق الحظر يأتي تحت عنوان (سلامتهم..أهم) ويستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال الفترة المذكورة لافتا إلى أن العمل في المناطق المكشوفة خلالها يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وأشار إلى أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف أيضا تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل والحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار مبينا أن “تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات المختلفة مراعيا الصالح العام والمتوافق مع التزامات البلاد بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة”.

وكشف العتيبي أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة جميع العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

ولفت إلى امكانية الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة عبر الرقم(24936192) إذ سيتم الرد على الشكوى واتخاذ اللازم من قبل الجهة المختصة.