د. امثال الحويلة: إطلاق تطبيق إلكتروني لإصدار تراخيص الحضانات الخاصة قريباً

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عن توجه الوزارة نحو اصدار تراخيص الحضانات الخاصة «آلياً» عن طريق «تطبيق إلكتروني» متصل بتطبيق «سهل»، وذلك في إطار خطة الشؤون إلى التحول الرقمي وانهاء الدورة المستندية وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اطلاع معالي وزيرة الشؤون على عرض مرئي يشمل آلية عمل التطبيق وأهدافه وآلية تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية.

وقالت في تصريح صحافي « نسعى جاهدين نحو إصدار تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التقدم لإصدار تراخيص الحضانات الخاصة في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي وانهاء الدورة المستندية وتسهيل كافة الإجراءات بشتى الخدمات المقدمة للمواطنين»

وحول آلية عمل التطبيق أكدت الحويلة حرص الشؤون على إنهاء كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعمله حتى يدخل الخدمة الفعلية قريباً بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني المتكامل مع تطبيق «سهل» وعدد من الجهات الحكومية ك « وزارة الداخلية والتربية والصحة وبلدية الكويت وهيئة الإعاقة والاطفاء» لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين

وأوضحت أن التطبيق يتيح للمواطن التقدم بسهولة لإصدار ترخيص الحضانات، ومتابعة الاجراءات بكافة خطواتها بشفافية عن طريق «البريد الالكتروني والرسائل SMS واشعارات تطبيق سهل».

واختتمت الحويلة تصريحها مؤكدة على ضرورة التحول الرقمي الكامل والربط الإلكتروني بكافة خدمات الوزارة تطبيقا للتوجيهات الحكومية بشأن الأهداف الأساسية لخطة التنمية والتي من بينها التحول الرقمي والربط الآلي المتكامل بين مؤسسات الدولة