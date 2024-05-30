بلدية الكويت

بلدية الكويت: إزالة تعديات على مساحة 1.8 مليون متر مربع بمحافظة الجهراء

30 مايو، 2024
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أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس عن عملية إزالة واسعة لكافة اشكال التعديات على اراضي الدولة في موقع مجاور لطريق وصلة الدوحة السريعة في محافظة الجهراء على مساحة 1.8 مليون متر مربع.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي أن المخالفين استغلوا تلك الأرض الواسعة لمزاولة (حراج) لبيع الشاحنات والمعدات والآليات الثقيلة إضافة إلى تسوير أراضي الدولة دون ترخيص.

وأشارت إلى أن الإزالة تأتي بناء على توجيهات من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية الدكتورة نوره المشعان وبمتابعة وإشراف مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس

المصدر
كونا
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30 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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