وزارة الاعلام تتيح خدمة إنهاء الترخيص الاعلامي عبر تطبيق “سهل”

قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي ان الوزارة أتاحت خدمة طلب إنهاء الترخيص الاعلامي عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اعتبارا من اليوم الخميس.

وقال السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الخدمة تمكن الجمهور من إنجاز معاملاتهم الخاصه بتراخيص الشركات للأنشطة التابعة لإدارة المصنفات الفنية وهي الانتاج الفني والدعاية والإعلان والمطبوعات الصوتية والمطبوعات المرئية وتوزيع الأفلام السينمائية والسينما المغطاة والمفتوحة والبيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها.

واضاف أن هذه الخدمة تتيح لمقدم الطلب سرعة وسهولة في إجراء المعاملات موضحا أنه سيتم قريبا إضافة خدمات جديدة للوزارة في تطبيق (سهل).

وأشار الى هذه الخطوة جاءت عملا باستراتيجية الوزارة وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري وبمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور ناصر محيسن.