وزير التربية أ.د عادل العدواني يواصل استقبال المواطنين والمراجعين

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني عددا من المواطنين والمراجعين، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في مكتبه بديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء، واستكمالا لسياسية الباب المفتوح التي انتهجها وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني للاستماع إلى متطلبات ومقترحات أهل الميدان التربوي والتواصل مع المواطنين، لتذليل العقبات التي قد يواجهونها وتلمس احتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة.

وأكد الوزير العدواني عزمه على استمرار التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل دوري، من أجل تفعيل الحوار المباشر ، وتعزيز التفاعل الإيجابي، لخدمتهم بشكل أفضل، التزاما بالشفافية والتواصل البناء معهم، وذلك لضمان استمرار تحسين أداء العمل في الوزارة .