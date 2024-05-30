معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن مبارك عبدالهادي علي يستقبل رئيس قيادة العمليات المشتركة والمفوض الخاص لإعادة الإعمار الإيطالي الفريق الركن فرانشيسكو فيليوولو

معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط يستقبل رئيس قيادة العمليات المشتركة والمفوض الخاص لإعادة الإعمار الإيطالي

30 مايو، 2024
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استقبل معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن مبارك عبدالهادي علي، صباح اليوم في ديوان الهيئة، رئيس قيادة العمليات المشتركة والمفوض الخاص لإعادة الإعمار الإيطالي الفريق الركن فرانشيسكو فيليوولو، يرافقه سعادة سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى البلاد السيد لورنزو مورينو.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

المصدر
الجيش الكويتي
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30 مايو، 2024
0 32 أقل من دقيقة

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