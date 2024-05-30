الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار متوقعة أن يكون الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع بوجه عام شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن طقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 45 و48 درجة مئوية والبحر من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من 2 إلى 4 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس ليلا مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 31 الى 36 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن طقس نهار غد الجمعة سيكون شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 46 و49 اما حالة البحر فخفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 أقدام.

وعن الطقس ليلا قال إنه سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 إلى 45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى من 32 إلى 35 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام.

أما طقس نهار السبت فتوقع أن يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تقوى أحيانا من 20 إلى 60 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار مشيرا إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 إلى 6 أقدام.

وقال إن الطقس ليلا سيكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 32 إلى 35 درجة مئوية اما البحر فسيكون خفيفا إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 أقدام.