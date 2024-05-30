الموقوف

الداخلية: ضبط رجل أمن متهم في واقعة استغلال وظيفته واستلام مبالغ نقدية على سبيل الرشوة

30 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة البحث الجنائي والرخص” من القاء القبض على رجل أمن متلبساً في واقعة استغلال السلطة واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط اشخاص من الجالية الآسيوية وابعادهم عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية، وتم احالته الى النيابة العامة حيث جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية انها لا تقبل المساس والإساءة للمؤسسة الأمنية ولا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
30 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بنك الكويت المركزي يزود البنوك بأوراق نقدية جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

30 مايو، 2024

وزيرة الشؤون: حريصون على إزالة أي معوقات قد تواجه المراجعين وإيجاد الحلول الدائمة لتحقيق انسيابية العمل

29 مايو، 2024

وزير الإعلام والثقافة: حريصون على إبقاء الوعي بالقضية الفلسطينية حاضرا لدى الأجيال كافة

29 مايو، 2024

المشعان لقياديي البلدية: تكثيف حملات النظافة ومخالفات البناء بالإضافة الى إزالة التعديات على أملاك الدولة

29 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى