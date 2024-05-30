الداخلية: ضبط رجل أمن متهم في واقعة استغلال وظيفته واستلام مبالغ نقدية على سبيل الرشوة

ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة البحث الجنائي والرخص” من القاء القبض على رجل أمن متلبساً في واقعة استغلال السلطة واستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل ضبط اشخاص من الجالية الآسيوية وابعادهم عن البلاد وتلفيق تهمة الاتجار بالمشروبات الروحية، وتم احالته الى النيابة العامة حيث جهة الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية انها لا تقبل المساس والإساءة للمؤسسة الأمنية ولا أحد فوق القانون كائناً من كان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.