رولان غاروس: ألكاراس وتسيتسيباس وجابر إلى الدور الثالث وشفيونتيك تنقذ كرة المباراة أمام أوساكا

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، الدور الثالث لبطولة فرنسا في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على القادم من التصفيات الهولندي يسبر دي يونغ (176) 6-3 و6-4 و2-6 و6-2.

ولم يكن فوز الإسباني المتوّج بلقب بطولة ويمبلدون والذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من رولان غاروس سهلاً، إذ احتاج ابن الـ21 عاماً إلى أكثر من 3 ساعات وخسر إرساله خمس مرات وارتكب 47 خطأ مباشراً، قبل أن يستسلم دي يونغ الذي خاض مباراته الخامسة في البطولة.

وقال ألكاراس الذي ارتكب في المجموعة الثالثة وحدها 15 خطأ مباشراً ولم يفز سوى بست نقاط “يمكن لأي لاعب أن يُسبّب لك المتاعب”.

وتابع “يجب أن تركّز في كل دور، ويجب أن تلعب بأفضل ما لديك، لا يهم التصنيف. يتمتع يسبر بالموهبة والمستوى اللازم ليصبح بين أفضل 100 لاعب”.

وغاب ألكاراس عن الملاعب بسبب آلام في ساعده خلال دورتي مونتي كارلو وبرشلونة، ثم في روما بعدما خرج من ربع النهائي في مدريد. وصل الإسباني إلى باريس بثلاثة انتصارات فقط حققها خلال الجولة الأوروبية.

وسيواجه ألكاراس في الدور التالي الفائز من مباراة الأميركي سيباستيان كوردا المصنف 27 والكوري الجنوبي سونوو كوون.

تسيتسيباس يعاني ويتأهل

وبدوره تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف تاسعاً ووصيف بطل عام 2021، إلى الدور الثالث للمرّة السادسة توالياً بفوزه على الألماني دانيال ألتماير 6-3 و6-2 و6-7 (2-7) و6-4.

واحتاج اليوناني إلى ساعتين و43 دقيقة كي يحسم مواجهته الأولى على الإطلاق مع الألماني البالغ 25 عاماً والمصنف 83 عالمياً، وذلك بعد بداية قوية في مستهل مباريات الأربعاء التي تأثرت بهطول الأمطار، كما كانت الحال الثلاثاء.

وبدا ابن الـ25 عاماً في طريقه لفوز سهل على ألتماير بعدما حسم المجموعتين الأولى والثانية من دون عناء بكسره إرسال الألماني ثلاث مرات، لكن الأخير عاد بقوة في المجموعة الثالثة التي عجز خلالها أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر، فاحتكما الى شوط فاصل حسمه الألماني لصالحه.

لكن اليوناني استعاد توازنه في المجموعة الثالثة بانتزاعه شوطين على إرسال منافسه، لينهيها والمباراة لصالحه.

ويلتقي تسيتسيباس الذي ما زال يبحث عن لقبه الكبير الأول بعد خسارتين في النهائي عام 2021 في رولان غاروس على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعام 2023 في أستراليا المفتوحة على يد اللاعب ذاته، في الدور الثالث مع الإيطالي لورنتسو سونيغو أو الصيني جانغ جينجين.

وفاز الروسي أندري روبليف السادس بسهولة على الإسباني بيدرو مارتينيس 6-3 و6-4 و6-3.

شفيونتيك بصعوبة وجابر بسهولة

ولدى السيدات، أنقذت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً وحاملة اللقب في العامين الأخيرين، كرة المباراة أمام اليابانية ناومي أوساكا وفازت عليها بصعوبة 7-6 (7-1) و1-6 و7-5، لتبلغ الدور الثالث.

وتأخرت شفيونتيك 4-5 في المجموعة الأخيرة، إلا أنها نجحت في إنقاذ كرة المباراة قبل أن تقلب الطاولة على منافستها في مباراة استمرت قرابة 3 ساعات، لتحافظ على آمالها في احراز لقب ثالث توالياً.

وتسعى شفيونتيك لأن تصبح رابع امرأة فقط في العصر الحديث تفوز بأربعة ألقاب في رولان غاروس بعد أعوام 2020 و2022 و2023 والثانية فقط، بعد الأميركية سيرينا وليامس تحرز ألقاب دورتي مدريد وروما وبطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه.

قالت البولندية التي تحتل صدارة ترتيب اللاعبات منذ نيسان/ابريل 2022 “كانت هذه المباراة قوية جداً، وكانت أكثر قوة في المجموعة الثانية مما كنت أتوقعه على الإطلاق”.

وتأهلت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً إلى الدور الثالث بحسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع الكولومبية كاميلا أوسوريو السابعة والسبعين 6-3 و1-6 و6-3.

قالت جابر قبل أن تغادر الملعب تحت وابل من التشجيع من قبل الجماهير التي لوّحت بالأعلام التونسية في المدرجات “آمل حقاً أن ألعب بشكل أفضل في المباراة المقبلة”.

وتلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في اختبارها المقبل الكندية ليلى فرنانديز الحادية والثلاثين أو الصينية وانغ شيو بعد توقف مباراتهما مع تقدم الأولى 5-3.

وقبل مشاركتها في رولان غاروس، لم تحقّق جابر فوزين توالياً هذا الموسم سوى في دورة مدريد التي بلغت فيها ربع النهائي أواخر نيسان/أبريل، لتعود وتودع باكراً الأسبوع التالي في روما.

وصلت إلى رولان غاروس وبرصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات. في تسع دورات، ودّعت خمس مرات في مباراتها الأولى.

وبعد بداية قوية لجابر وتقدمها على منافستها 3-0 بانتزاعها الشوط الثاني على إرسال الكولومبية، تحسن أداء الأخيرة من دون أن يمنعها ذلك من خسارتها 3-6 في 38 دقيقة.

لكن المجموعة الثانية جاءت مختلفة، إذ تقدمت أوسوريو 5-1 بعدما كسرت إرسال جابر مرتين في الشوطين الرابع والسادس، قبل أن تحسمها على إرسالها 6-1 في 29 دقيقة فقط.

واحتكمت اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة حاسمة حيث استعادت جابر زمام الأمور وتقدمت 3-1، ثم 4-1 و5-3 بعدما انتزعت الشوط الثامن على إرسال منافستها، قبل أن تنهيها على إرسالها 6-3، حاسمة اللقاء في ساعة و45 دقيقة.

وتأهلت إلى الدور الثالث أيضاً الأميركية صوفيا كينن، وصيفة عام 2020 وبطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، بفوزها السهل على الفرنسية كارولين غارسيا 6-3 و6-3، لتلتقي اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة وبطلة 2017 أو الدنماركية كلارا تاوسون. وفازت الشابة الاميركية كوكو غوف على السلوفينية تمارا زيدانشيك 6-3 و6-4.