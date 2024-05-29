الصحة: استضافة 20 طبيبا ضمن برنامج الأطباء الزائرين خلال يونيو المقبل

الصحة: استضافة 20 طبيبا ضمن برنامج الأطباء الزائرين خلال يونيو المقبل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء استضافتها 20 طبيبا خلال شهر يونيو المقبل ضمن برنامجها للأطباء الزائرين وذلك في إطار الحرص على استضافة نخبة من الاستشاريين العالميين لتوفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والبحثية والتدريبية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام إن قائمة الاستشاريين الزائرين تضم نخبة من الكفاءات الطبية العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى مضيفة أن التخصصات تشمل جراحات العيون والعظام والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة.

وأوضحت أن الهدف من برنامج الأطباء الزائرين لا يقتصر على معاينة الحالات المرضية فحسب إنما يمتد لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات الطبية والأساليب العلاجية والتدريب وتبادل الخبرات مع الكوادر الطبية والفنية الوطنية.

وذكرت أنه يمكن التعرف على قائمة الأطباء الزوار وحجز موعد مسبق ورفع البيانات والتقارير المطلوبة عبر تطبيق (كويت – صحة) أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن قائمة خدمات الوزارة لمراجعة الفريق المعني للحالة والتقارير والتأكد من مطابقة التخصص مع الطبيب الزائر المطلوب وبعدها يتم التواصل مع صاحب العلاقة لتحديد موعد مسبق.

وذكرت أنه يمكن الاستفسار عن الطبيب الزائر لطلب الاستشارة أو عرض الحالة عبر القسم الفني المختص في المستشفيات والمراكز التخصصية.