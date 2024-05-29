إعلام مصري: الاحتلال يوظف ادعاءات بوجود أنفاق مع مصر ليبرر عملية رفح

اتّهم مسؤول مصري الاحتلال بتوظيف ادعاءات بوجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة لتبرير عمليته العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما أوردت الأربعاء قناة “القاهرة الإخبارية” نقلا عن “مصدر مصري رفيع”.

ونقلت القناة المقرّبة من المخابرات المصرية عن المصدر الرفيع قوله إنه “لا توجد أية اتصالات مع الاحتلال بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر”.

وأضاف المصدر “الاحتلال يوظف هذه الادعاءات ليبرر مواصلة عملية رفح الفلسطينية وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية”.

اعتبارا من العام 2013 دمّرت مصر مئات الأنفاق العابرة للحدود مع غزة والتي قالت إنها كانت تستخدم لنقل مقاتلين وأسلحة خلال الحرب التي خاضتها القاهرة مدى سنوات في مواجهة متمردين إسلاميين في شمال سيناء.

ومحور فيلادلفيا يبلغ طوله 14 كيلومترا ويمتد على طول الحدود مع مصر، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

ويقع المحور ضمن نطاق منطقة عازلة تم الاتفاق على إقامتها بين إسرائيل ومصر.

منذ اندلاع الحرب الأعنف على الإطلاق في غزة في تشرين الأول/أكتوبر، يتحدّث الاحتلال مرارا عن تهريب مستمر عبر أنفاق تحت الحدود.

لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان سبق أن اتهم الاحتلال بتوظيف الادعاءات لتبرير احتلاله غير الشرعي لمحور فيلادلفيا.

وفي كانون الثاني/يناير قال رشوان إن مصر دمّرت هذه الأنفاق نهائيا وأقامت منطقة عازلة وعززت ضبط الحدود في خطوة “يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحتها”.

ويتصاعد التوتر بين الاحتلال ومصر، منذ تجاهل الاحتلال تحذيرات دولية ومضيّهم قدما بعملية برية في رفح في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتأتي السيطرة على محور فيلادلفيا بعد أسابيع فقط على سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 أيار/مايو.

والثلاثاء تمركزت دبابات صهيونية في وسط مدينة رفح التي تقول الأمم المتحدة إن 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، يحتمون فيها.