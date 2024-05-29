تركيا: لن نسمح بأي تهديد لأمننا القومي أو وحدة سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي أو ينتهك وحدة أراضي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء (اناضول) التركية أن ذلك جاء في تصريحات أدلى بها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك ردا على سؤال صحفي بشأن استعداد حزب العمال الكردستاني (بي كي كي كي) لإجراء ما يسمى “انتخابات محلية” شمالي سوريا.

وأضاف أن “التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى” مبينة أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على تنظيم العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب اللذين “حولا الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى “بؤرة للإرهاب” والدعم المقدم له مع عناصرهما في المنطقة ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وتنفذ تركيا عمليات لمحاربة البي كي كي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ تنظيم البي كي كي من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات على الداخل التركي.