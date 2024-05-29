الرئيس التركي ينتقد صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في قطاع غزة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في قطاع غزة قائلا إن “العالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المعتوه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو”.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان “لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو”.

واضاف أن أيادي الولايات المتحدة ودول أوروبا “ملطخة بالدماء” في غزة مضيفا أن هذه الدول أصبحت شريكة فيما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة من خلال التزامها الصمت.

وانتقد أردوغان الأمم المتحدة قائلا إنها “لم تتمكن حتى من حماية موظفيها أو العاملين في المجال الإغاثي مشددا على أنه “لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم يكن الكيان الإسرائيلي المحتل خاضعا لرقابة القانون الدولي”.

وأكد أن أكثر من ثلاثة أرباع الأعضاء في الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين وأنه “لا يمكن ترك القرار المشترك ل147 دولة لأهواء خمس دول في إشارة إلى “الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح أردوغان أن “الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة انتقلت إلى مرحلة أكثر دموية عبر هجماتها على منطقة رفح” لافتا إلى أن “45 فلسطينيا بريئا على الأقل استشهدوا في الهجوم على الخيام التي يكافح المدنيون فيها من أجل البقاء على قيد الحياة بمنطقة ادعي أنها آمنة”.