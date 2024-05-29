اللجنة العسكرية العليا تبحث تفعيل آلية العمل المشترك وتبادل الخبرات وتطويرها

بحثت اللجنة العسكرية العليا سبل تعزيز التعاون وتفعيل آلية العمل المشترك في مجالات العمليات والتدريب وتبادل الخبرات وتطويرها والتي ستسهم في رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية للقطاعات العسكرية كافة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الداخلية الفريق سالم نواف الصباح ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد العجمي.

حضر الاجتماع عدد من كبار القادة الضباط من الجهات العسكرية الأربع.