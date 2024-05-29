سمو أمير البلاد يهنئ وزير الإعلام ورئيس تحرير مجلة العربي لفوز العربي الصغير بجائزة الإعلام العربي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالتي تهنئة إلى معالي عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وإلى السيد ابراهيم ناصر المليفي رئيس تحرير مجلة العربي عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز مجلة العربي الصغير بجائزة الإعلام العربي من قبل المنتدى الإعلامي العربي الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم الثلاثاء 28 مايو 2024.

مشيدا سموه رعاه الله بالجهود البارزة للقائمين على مجلة العربي الصغير منذ تأسيسها قبل قرابة أربعة عقود وبحرصهم على تعزيز الوعي وتثقيف النشئ من خلال إثراء أعدادها المميزة بالموضوعات الثقافة والأدبية القيمة ومتمنيا سموه حفظه الله لمعاليه ولأسرة مجلة العربي الصغير موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.