بنك برقان: 31 مايو آخر موعد لدخول سحب حساب كنز النصف سنوي لعام 2024

أعلن بنك برقان أن 31 مايو 2024 يعتبر آخر موعد لدخول سحب حساب كنز النصف سنوي، والمؤهل للفوز بجائزة نقدية بقيمة 500,000 دينار كويتي، حيث شجع عملاءه الحاليين والمحتملين على المشاركة في السحب، في إطار جهوده الحثيثة لنشر ثقافة الادخار في الكويت. ويتماشى حساب كنز، الذي خُصص للتوفير وإجراء السحوبات، مع برنامج بنك برقان الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزاماً منه بنشر الثقافة المالية والتوعية المصرفية في المجتمع الكويتي.

وفي هذا الصدد، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “تحقيق الحلم يتطلب آفاقاً من الفرص والخطوات الثابتة، ومنها التمكين المالي الذي يُعدّ عاملاً أساسياً في الرحلة نحو النجاحات”.

وأضاف: “عملاؤنا إحدى ركائز نجاح بنك برقان، وسحوبات حساب كنز المنتظمة أحد الأساليب التي نُعبر من خلالها عن امتناننا لهم، سواء عبر السحوبات الشهرية أو النصف سنوية أو السنوية، لنتيح لهم فرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى 2,000 دينار كويتي تمنح لـ 20 فائزاً محظوظاً، و500,000 دينار كويتي لفائز واحد، و1,500,000 دينار كويتي لفائز واحد، ونفخر بأن تكون جوائز سحب كنز النقدية خطوة داعمة لعملائنا تمكّنهم وتساعدهم في تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم”.

وأوضح: “على الرغم من أن الفوز بجوائز سحب كنز النقدية يتم عن طريق الاختيار العشوائي، إلا أن جميع عملاء كنز يستفيدون بشكل كبير من تبني ثقافة الادخار واتخاذ القرارات المالية السليمة نحو مستقبل مالي أكثر استقراراً وازدهاراً”.

ولدخول سحب كنز النصف سنوي، يجب على العملاء فتح حساب كنز مع إيداع 200 دينار كويتي كحدٍ أدنى أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو. وكلما زاد العملاء من إيداعاتهم في الحساب زادت فرص فوزهم، حيث يتم احتساب فرصة واحدة عن كل 25 ديناراً كويتياً يتم إيداعها في الحساب. ومن الجدير بالذكر، أن 31 مايو هو آخر موعد لاحتساب الفرص المؤهلة للفوز.

علاوة على ذلك، يُعدّ حساب كنز منتجاً رئيسياً يُعبر عن الابتكار المصرفي في بنك برقان، ويأتي شهادة على التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية في المجتمع الكويتي، في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية والتثقيف المالي “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

يتوفر المزيد من المعلومات حول خطوات فتح حساب “كنز”، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة فروع بنك برقان، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 1804080، أو عبر موقع بنك برقان الإلكتروني: www.burgan.com.