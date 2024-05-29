عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تتقدم بمقترح لدراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة

تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لدراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة (BRT) وربطها مع شبكة النقل العام والجماعي.

وقالت الشلفان: “تنص المادة (21) من قانون بلدية الكويت (2016/33) في البند (4) على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها، كما تنص المادة (22) أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي.

وبما أن قد تم بالفعل عمل عدة دراسات من الجهاز التنفيذي بتطوير منظومة النقل العام بالكويت إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منها مؤخرا، وشملت تلك الدراسات وسائل نقل عديدة منها تطوير نظام الحافلات والحافلات السريعة (BRT) الذي يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ والكفاءة لمعالجة تحديات النقل البري من خلال استخدام ممرات مخصصة تضمن خدمة أسرع وأكثر فعالية مقارنة بأنظمة النقل العام الأخرى.

ولتفاقم مشكلة الازدحام المروري ودور النقل العام الفعال في المساهمة في حل تلك المعضلة فضلا عن اتجاه الدولة في دعم مشروع السكك الحديد مما يتطلب ربطه مع شبكة نقل فعالة نقترح الآتي:

دراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة (BRT) وربطها مع شبكة النقل العام والجماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية لتنظيم ونجاح المشروع.