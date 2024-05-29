عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان

عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تتقدم بمقترح لدراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة

29 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لدراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة (BRT) وربطها مع شبكة النقل العام والجماعي.

وقالت الشلفان: “تنص المادة (21) من قانون بلدية الكويت (2016/33) في البند (4) على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها، كما تنص المادة (22) أنه لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي.

وبما أن قد تم بالفعل عمل عدة دراسات من الجهاز التنفيذي بتطوير منظومة النقل العام بالكويت إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منها مؤخرا، وشملت تلك الدراسات وسائل نقل عديدة منها تطوير نظام الحافلات والحافلات السريعة (BRT) الذي يوفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ والكفاءة لمعالجة تحديات النقل البري من خلال استخدام ممرات مخصصة تضمن خدمة أسرع وأكثر فعالية مقارنة بأنظمة النقل العام الأخرى.

ولتفاقم مشكلة الازدحام المروري ودور النقل العام الفعال في المساهمة في حل تلك المعضلة فضلا عن اتجاه الدولة في دعم مشروع السكك الحديد مما يتطلب ربطه مع شبكة نقل فعالة نقترح الآتي:

دراسة وتخصيص مسارات الحافلات السريعة (BRT) وربطها مع شبكة النقل العام والجماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الداخلية لتنظيم ونجاح المشروع.

الوسوم
29 مايو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المال العام تحظى باهتمام كبير من سمو أمير البلاد

29 مايو، 2024

الوزيرة المشعان تعتمد نقل 406 باحث قانوني للعمل كمحامي “ب” في الإدارة القانونية لبلدية الكويت بعد اجتيازهم الاختبارات و الدورة بنجاح

28 مايو، 2024

رئيس الأركان يزور معسكر “عريفجان”

28 مايو، 2024

الهلال الأحمر الكويتي يسلم السودان مساعدات طبية بقيمة مليون دولار

28 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى