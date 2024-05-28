واشنطن تعرب عن “حزن عميق” لسقوط قتلى في رفح وتؤكد أنها ستتابع التحقيق من كثب

واشنطن تعرب عن “حزن عميق” لسقوط قتلى في رفح وتؤكد أنها ستتابع التحقيق من كثب

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن “حزن عميق” لمقتل فلسطينيين في غارة إسرائيلية الأحد في رفح في جنوب قطاع غزة، وأكدت أنها تنتظر نتائج تحقيق جيش الاحتلال داعية إلى أن يكون “سريعا وشفافا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين “سنتابع من كثب نتائج هذا التحقيق”، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل “الإصرار على الاحتلال بشأن التزامه بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتقليل تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى يحتاجون إليها”.