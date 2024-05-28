الهلال الأحمر الكويتي يسلم السودان مساعدات طبية بقيمة مليون دولار

قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء بتسليم دفعة جديدة من المساعدات الطبية بقيمة مليون دولار لوزارة الصحة السودانية وتضمنت هذه المساعدات 5ر6 أطنان من الأدوية لمرضى السرطان و1000 حقيبة مواد نظافة شخصية.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبد الرحمن العون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تقديم هذه المساعدات واجب إنساني تفرضه عليهم روابط الأخوة والمصير المشترك مع الشعب السوداني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. وأشار إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين في مختلف مدن وقرى السودان.

وفي السياق ذاته أعرب وكيل وزارة الصحة الاتحادية في السودان عصمت مصطفى عن شكره وتقديره لدولة الكويت على هذه المبادرة الكريمة مؤكدا أهميتها في تخفيف معاناة مرضى السرطان في السودان. وأضاف أن المساعدات الإنسانية من دول العالم ضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في السودان.