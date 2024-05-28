آمر القوة البرية اللواء ركن خالد مع رئيس البعثة العسكرية البريطانية العميد ركن جافين تومسون

آمر القوة البرية يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

28 مايو، 2024
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بحث آمر القوة البرية اللواء ركن خالد علي اليوم الثلاثاء مع رئيس البعثة العسكرية البريطانية العميد ركن جافين تومسون أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم المواضيع لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكر البيان أن اللواء علي استقبل أيضا في وقت لاحق سكرتير الدفاع والأمن في السفارة البريطانية بيتر بومان حيث تم مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

آمر القوة البرية اللواء ركن خالد مع سكرتير الدفاع والأمن في السفارة البريطانية بيتر بومان
المصدر
رئاسة الأركان
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28 مايو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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