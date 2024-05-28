المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

“التأمينات” تنفي صحة ما يتداول عن تقديمها فرصا استثمارية وتسهيلات لدعم معاش التقاعد

28 مايو، 2024
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نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صحة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص استثمار منسوبة إليها أو لأي شركة تابعة لها وتوفير تسهيلات لدعم معاش التقاعد للموظفين وأصحاب الأعمال والمتقاعدين.

وحذرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن وراء هذه الشائعات حسابات وهمية قد تلحق أضرارا مادية بمجرد الدخول إلى روابطها أو التعامل معها مؤكدة ضرورة تجاهل مثل هذه الحسابات والروابط وعدم تزويدها بأي بيانات شخصية تجنبا لعمليات النصب والاحتيال.

ودعت الجميع إلى اعتماد حسابات المؤسسة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي لمعرفة الأخبار والتصاريح الصادرة عنها.

المصدر
كونا
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28 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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