وزيرة الاشغال العامة والوفد الصيني الحكومي اثناء زيارة ميناء مبارك

وزيرة الأشغال تتفقد موانئ مبارك الكبير والشويخ والدوحة مع وفد صيني رفيع المستوى

28 مايو، 2024
0 47 دقيقة واحدة

قامت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة البلدية الدكتورة نورة المشعان بزيارة تفقدية شملت موانئ مبارك الكبير في جزيرة بوبيان والشعيبة والشويخ والدوحة يرافقها وفد حكومي صيني رفيع المستوى يضم خبراء ومهندسين متخصصين بالمشاريع التنموية.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزيرة المشعان جالت والوفد الصيني بمواقع الزيارة يرافقهم سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي وكبار المهندسين والمسؤولين بوزارة الأشغال العامة المتخصصين بالمشاريع الحكومية الكبرى.

وأوضحت ان زيارة الوفد الصيني تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين الشعبية وإجراء مباحثات رسمية مثمرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر الماضي تتعلق بإنشاء ووضع آليات تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير.

وأفادت أن الوزيرة المشعان تبادلت مع رئيس وأعضاء الوفد الزائر الخبرات والمقترحات وأجرت معهم مباحثات فنية وميدانية معمقة تركزت على أهمية توثيق العلاقات الإنشائية والاقتصادية المتعلقة بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في البلاد.

وأشارت إلى أن الطرفين ناقشا مجموعة من المقترحات والتصورات المنشودة التي من شأنها تحقيق مستوى طموح القيادة السياسية العليا للمضي قدما في ترتيب وإرساء قواعد الخطة المستقبلية لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.

يذكر أن وزير الخارجية عبدالله اليحيا عقد أمس مع الوفد الصيني مباحثات معمقة تركزت على أهمية توثيق العلاقات الفنية والإنشائية والاقتصادية المتعلقة بمجالات تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في الكويت.

المصدر
كونا
الوسوم
28 مايو، 2024
0 47 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الأوقاف: استثناء الحجاج من أخذ موعد مسبق لإجراء البصمة البيومترية

27 مايو، 2024

الداخلية: ضبط شخص بتهمة تزوير إجازات مرضية مقابل مبالغ مالية

27 مايو، 2024

وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي

27 مايو، 2024

دولة الكويت وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المنزلية

27 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى