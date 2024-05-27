الأوقاف: استثناء الحجاج من أخذ موعد مسبق لإجراء البصمة البيومترية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الإثنين الاتفاق مع وزارة الداخلية على “استثناء الحجاج من الحصول على موعد مسبق لأخذ البصمة البيومترية” شريطة تقديم شهادة لمن يهمه الأمر تفيد بتسجيل المتقدم في الحج وذلك من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وأضافت (الأوقاف) في بيان نشرته عبر حسابها في منصة (إكس) أن ذلك يأتي انطلاقا من رؤيتها للريادة في العمل الإسلامي وسعيا منها نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيقا لشراكتها الاستراتيجية مع جهات الدولة لتذليل كافة العقبات لضيوف الرحمن.

وأفادت أن مراكز البصمة البيومترية المخصصة للحجاج تشمل أقسام تحقيق الشخصية والبحث الآلي بمحافظات (العاصمة وحولي – “غرب مشرف”) و (الفروانية) و (الجهراء – قسم الشركات والمحافظة) و(الأحمدي – قسم الشركات والمحافظة) و(مبارك الكبير) و (المجمعات التجارية) وذلك ‏من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء يوميا.