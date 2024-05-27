كيليان مبابي

بيلينغهام يتمنى تعاقد ريال مدريد مع مبابي

27 مايو، 2024
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أثنى النجم الإنكليزي الدولي الشاب جود بيلينغهام على التكهنات المثارة حول اقتراب فريقه ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان.

وقال بيلينغهام لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الاثنين “لا أختار الفريق ولا أقوم بالتعاقدات”.

وأضاف “ولكن كيليان مبابي ، ياله من لاعب، من الذي لا يرغب في اللعب إلى جوار لاعب في مثل جودته”.

وأشار “لا أريد أن أكون طيبا بوضع المزيد من الضغوط في هذا الموقف، أعرف أن بالنسبة له الأمر على الأرجح صعب، الجميع يتحدث عنه دائما، لكن سيكون الأمر رائعا”.

وأوضح “أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين الرائعين في العالم في الوقت الراهن”.

وتابع “لقد قلت من قبل، أعتقد أن فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم، أعتقد أنه حينما يكون في أفضل حالاته فلا يمكن مجاراته”.

المصدر
د ب أ
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27 مايو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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