صورة أرشيفية

كوريا الشمالية تعلن فشل عملية إطلاق القمر الاصطناعي

27 مايو، 2024
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أعلنت كوريا الشمالية بأن آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي لغرض التجسس في المدار الاثنين فشلت بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه جراء ما يشتبه بأنها مشكلة في المحرّك.

وأفادت “الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي” في البلاد في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن قمر “ماليغيونغ-1-1” الاستطلاعي “انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه”، مضيفة أن “سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا”.

المصدر
أ ف ب
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27 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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