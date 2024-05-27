سفير دولة الكويت لدى اثيوبيا نايف العتيبي خلال توقيعه مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المنزلية

دولة الكويت وإثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المنزلية

27 مايو، 2024
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وقع سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية نايف العتيبي اليوم الاثنين مذكرة التفاهم بشأن تشغيل العمالة المنزلية مع وزيرة العمل والمهارات الأثيوبية مفرحات كامل في العاصمة أديس أبابا.

وقال السفير العتيبي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المذكرة من شأنها أن تعزز سبل التعاون بين البلدين وتخلق التنوع في سوق العمالة المنزلية في البلاد.

وأكد أهمية توعية العمالة الإثيوبية الراغبة في العمل بدولة الكويت بالقوانين والتشريعات الكويتية وعادات وتقاليد البيت الكويتي.

من جانبها أكدت وزيرة العمل والمهارات الإثيوبية مفرحات كامل وفق البيان على اهتمام الحكومة الإثيوبية بتوجيه وتعليم العمالة الراغبة للعمل في دولة الكويت وضمان جودة ومهارات العمالة.

المصدر
كونا
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27 مايو، 2024
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