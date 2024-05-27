السعودية تدين استمرار مجازر الاحتلال واستهداف خيام النازحين في رفح

دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المجاز واستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في رفح.

وأكدت الوزارة في بيان رفض المملكة القاطع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانتهاكات السافرة لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لايقاف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.