من القصف على رفح

قطر تعرب عن قلقها من أن يعيق القصف على رفح محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة

27 مايو، 2024
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أعربت قطر عن قلقها الاثنين من أن “يعيق” قصف الاحتلال على مخيم للنازحين في رفح في جنوب غزة، محادثات التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى في القطاع الذي يشهد حربًا دامية بين الاحتلال وحركة حماس منذ أكثر من سبعة أشهر.

وعبّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن قلق الدولة الخليجية التي تؤدي دور الوسيط بين طرفَي النزاع، من أن “يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
27 مايو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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