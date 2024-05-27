وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وإيرلندا

إسبانيا ستطلب من الشركاء في الاتحاد الأوروبي دعم محكمة العدل الدولية رسميا ومطالبة الاحتلال باحترام قرارتها

27 مايو، 2024
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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 26 إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام الاحتلال لقراراتها.

وأضاف في تصريحات في بروكسل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي “سأطلب من الشركاء الستة والعشرين الآخرين إعلان دعمهم لمحكمة العدل الدولية وقرارها، وأيضا إذا استمر الاحتلال في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار”.

المصدر
رويترز
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27 مايو، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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