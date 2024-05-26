صورة أرشيفية

كوريا الشمالية تسعى إلى إطلاق قمر اصطناعي بحلول 4 يونيو

27 مايو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

تستعد بيونغ يانغ لوضع قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري في المدار، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الاثنين.

ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر ثمانية أيام قد فتحت للتو، مع إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفيليبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي الجمعة إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري، وذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ خمس سنوات بين سيول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية الاثنين.

ورُصِدت أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة ثونغتشانغ-ري في كوريا الشمالية، حيث يوجد موقع سوهاي للإطلاق.

وانطلاقا من هذا الموقع، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة أقمار اصطناعية، آخِرها فقط وُضع في المدار بشكل صحيح في تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب بيونغ يانغ، فإن هذا القمر الاصطناعي يوفر خصوصا صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أشارت بيونغ يانغ إلى رغبتها في إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
27 مايو، 2024
0 34 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مقتل 18 مدنيا على الأقل بنيران مسلحين وسط مالي

26 مايو، 2024

بوريل يؤكد الحاجة الى سلطة فلسطينية “قوية” لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

26 مايو، 2024

وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بدولة فلسطين هو “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”

26 مايو، 2024

تقديرات أممية بمصرع 670 شخصاً في انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

26 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى