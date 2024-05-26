الاتحاد البرلماني العربي: اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين ينسجم مع القانون الدولي

رحب الاتحاد البرلماني العربي اليوم الأحد بإعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين مؤكدا أن ” هذه الخطوة التاريخية الجريئة ليست سوى انسجام مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي في بيان خلال أعمال مؤتمره ال36 بالجزائر دعوته لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بالخطوة نفسها التي قامت بها الدول الثلاث حاثا إياها على “توفير الدعم اللازم لقبول طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي موقفه التضامني الثابت مع الشعب الفلسطيني وتأييده لمثل هذه الخطوات النوعية في مسار القضية الفلسطينية مؤكدا أنها ستضع حدا نهائيا لجميع أشكال العنصرية والاضطهاد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشار إلى أنها ستمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشهدت الأيام الماضية إعلان كل من إسبانيا وايرلندا والنرويج بشكل متزامن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين استجابة لحملة سياسية للاعتراف رسميا بفلسطين كدولة وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفقا لحكومات الدول الثلاث يدخل القرار حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.