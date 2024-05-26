شارل لوكلير سائق فيراري

لوكلير يفوز بجائزة موناكو الكبرى لفورمولا 1

26 مايو، 2024
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أصبح شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو أول سائق يفوز بالجائزة الكبرى المقامة في الإمارة ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ فعلها لويس شيرون قبل 93 عاما اليوم الأحد.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصعد فيها السائق البالغ عمره 26 عاما على منصة التتويج في موناكو بعد ست محاولات وجاءت بعدما انطلق من المركز الأول في سباق توقف بسبب حادث وقع في اللفة الأولى انسحب على إثره أربعة متسابقين.

وجاء في المركز الثاني الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، بفارق 7.1 ثانية خلف لوكلير، متفوقا على الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الذي حل ثالثا.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز السادس في نهاية السباق الذي بدأه من نفس المركز.

وهذه الهزيمة الثالثة التي يتعرض لها فرستابن بطل العالم ثلاث مرات في ثمانية سباقات أقيمت هذا الموسم.

المصدر
رويترز
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26 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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