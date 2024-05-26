مقتل 18 مدنيا على الأقل بنيران مسلحين وسط مالي

قتل 18 مدنيا على الأقل السبت بنيران مسلحين في قرية بوسط مالي، وفق ما أفاد الأحد سكان ومصدر في الشرطة ومسؤول محلي.

وقال ثلاثة من سكان القرية لوكالة فرانس برس إن “جهاديين اطلقوا النار على قرويين على بعد ثلاثة كيلومترات من ديالاساغو. الحصيلة غير النهائية هي 18 قتيلا و21 جريحا”. وأكد مصدر في الشرطة ومسؤول محلي ما حصل، وتحدثا عن سقوط 19 قتيلا محملين المسؤولية تواليا ل”إرهابيين” و”مسلحين”.

وقال المصدر في الشرطة لفرانس برس “نؤكد (الوقائع). قتل ارهابيون بدم بارد (السبت) مدنيين في ديالاساغو. ثمة 19 قتيلا و21 جريحا. إنهم يتهمون المدنيين بالتواطؤ مع الجيش المالي”.

من جهته، قال المسؤول في قرية باندياغارا التي تبعد ستين كيلومترا من ديالاساغو بوسط مالي لفرانس برس إن “مسلحين مجهولين قتلوا 19 من الفلاحين في حقولهم. جميع الضحايا من النازحين الذين يقيمون في ديالاساغو. لقد طلبنا من سلطات المنطقة تأمين حماية السكان”.

ولم يشأ المسؤول المذكور كشف هويته لدواع أمنية.

وقتل أكثر من 130 مدنيا في ديالاساغو في حزيران/يونيو 2022، في إحدى أسوأ المجازر في مالي خلال الأعوام الأخيرة.

ونسبت الحكومة المالية المجزرة الى فصيل مرتبط بتنظيم القاعدة الجهادي، لكن الأخير نفى مسؤوليته عما جرى.