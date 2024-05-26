‎وكيل وزارة التربية بالتكليف يعقد اجتماعا مع المسؤولين للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2024

‎وكيل وزارة التربية بالتكليف يعقد اجتماعا مع المسؤولين للوقوف على آخر الاستعدادات للعام الدراسي 2025/2024

‎تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني، عقد وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني اجتماعًا مع عدد من المسؤولين في القطاعات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وذلك للوقوف على آخر التطورات ونسب إنجاز كل قطاع في هذا الملف، ورصد التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول لتذليل العقبات بتضافر كافة القطاعات لضمان اتمام كافة التجهيزات اللازمة للعام الدراسي القادم.

‎وشهد الاجتماع عرض تقارير الاستعدادات للعام الدراسي 2024 – 2025، وما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، على أن يتم رفع تقارير نصف شهرية خلال المرحلة المقبلة بأهم الأعمال التي أُنجزت ونسب الإنجاز لكافة القطاعات، وذلك تنفيذًا لتعليمات الوزير الدكتور عادل العدواني.

‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لما سيتم إنجازه خلال الأشهر المقبلة بنسب إنجاز محددة لكل مرحلة، ومن ثم عقد لقاءات دورية بين المسؤولين للوقوف على ما يستجد من أعمال، وذلك من منطلق الحرص على المتابعة الدورية بهدف تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستعدادات.

‎حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف المهندس محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للبحوث التربوية و المناهج بالتكليف أنوار الحمدان، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بالتكليف أروى العيار، ومدير إدارة نظم المعلومات المهندسة هدى المطيري.