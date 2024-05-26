انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

تقديرات أممية بمصرع 670 شخصاً في انزلاق التربة في بابوا غينيا الجديدة

26 مايو، 2024
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أفاد مسؤول وكالة فرانس برس الأحد بأن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بمصرع 670 شخصاً جراء انزلاق واسع للتربة في بابوا غينيا الجديدة، بعدما طمرت الوحول والأنقاض المئات منذ فجر الجمعة.

وقال سرحان أكتوبارك، المسؤول في المنظمة الدولية للهجرة في بور موريسبي، لفرانس برس “التقديرات تشير الى أن أكثر من 150 منزلاً قد طمرت”.

وأضاف “أكثر من 670 شخصاً باتوا في عداد القتلى”، مشيرا الى أن “الوضع فظيع مع استمرار التربة بالانزلاق. المياه جارية وهذا يسبّب خطراً هائلاً لكل المعنيين” في عمليات البحث.

وقعت الكارثة قرابة الثالثة فجر الجمعة (17:00 ت غ الخميس) في ولاية إينغا في وسط هذا الأرخبيل وباغتت السكان النيام، على ما ذكرت السلطات.

وضربت الكارثة خصوصا بلدة كاوكالام.

وقال أكتوبارك إن أكثر من ألف شخص اضطروا للنزوح عن البلدة، بعدما قضى انزلاق التربة على العديد من الأراضي الزراعية وإمدادات المياه.

وأشار الى استخدام أدوات زراعية “لانتشال الجثث المطمورة تحت التراب”.

المصدر
أ ف ب
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26 مايو، 2024
0 45 دقيقة واحدة

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