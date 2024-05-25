وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب غزة “إبادة جماعية حقيقية”

وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس اليوم السبت الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية حقيقية”، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين الاحتلال وإسبانيا بعد قرار مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات روبليس خلال مقابلة أجراها معها تلفزيون (تي.في.إي) الرسمي. ويأتي هذا التعليق ترديدا لما قالته يولاندا دياث نائبة رئيس الوزراء الإسباني التي وصفت قبل أيام الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية.

وقالت روبليس خلال المقابلة، التي تناولت كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا وصراعات في أفريقيا، “لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية”.

وأضافت أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين ليس تحركا ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة في “إنهاء العنف في غزة”.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن الحملة على غزة أدت حتى الآن إلى مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير معظم أنحاء القطاع.

وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الأسبوع الماضي أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار، مما أثار رد فعل غاضبا من الاحتلال الذي قال إن ذلك يرقى إلى “مكافأة على الإرهاب” واستدعت سفراءها من عواصم البلدان الثلاثة.

وأمر قضاة محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الاحتلال أمس الجمعة بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

وقال وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم “الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت (قرار) وقف الهجوم في رفح، إلزامية ونطالب بتطبيقها”.

واتهمت جنوب أفريقيا الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.

ويرفض الاحتلال هذا الاتهام قائلا إنه يعمل بعد هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على الدفاع عن نفسها ومحاربة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمة إرهابية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث قد ذكر يوم الأربعاء أنه إذا اعترفت المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سيزيد من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).