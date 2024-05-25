اسبانيا تطالب الاحتلال بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

طالبت الحكومة الاسبانية السبت الاحتلال بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح “فورا”.

وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.

وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع “اكس” أن “الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها”.

وأضاف “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)”.

وشدد ألباريس على “وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف”.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال بوقف هجومه العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

كما أمرت المحكمة الاحتلال بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “بدون عوائق”.

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكن الهيئة لا تمتلك الآليات لتنفيذها.

واعلنت إسبانيا وإيرلندا والنروج بشكل مشترك الأربعاء قرارها الاعتراف بدولة فلسطين. وأثارت هذه الخطوة غضب الاحتلال الذي ندد بهذا الاعتراف.

وأتى الاعلان فيما تتواصل في قطاع غزة الحرب التي أشعلها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الاول/اكتوبر 2023.