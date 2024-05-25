مركز الكويت لمكافحة السرطان: متابعة 1341 حالة تورم لمفاوي بالمركز بكوادر طبية متخصصة

قالت رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس إن 1341 حالة تورم لمفاوي تلقت العلاج والمتابعة داخل المركز خلال عام 2023 على يد كوادر طبية بشهادات تخصصية معتمدة عالميا من بينها 23 حالة من غير مرضى السرطان.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الخميس اليوم السبت على هامش اليوم التوعوي الثاني ل(التورم اللمفاوي) الذي يقيمه سنويا قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من المستجدات العالمية حول التطورات العلمية في هذا المجال منها كيفية استخدام جهاز القياس الجديد للتورم (Perikit) مؤكدة أن قسم العلاج الطبيعي على تواصل مع المنظمة العالمية للتورم اللمفاوي لمتابعة آخر المستجدات الطبية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمرضى.

وأفادت بأن اليوم الأول شهد مشاركة مجموعة من مرضى التورم اللمفاوي في المحاضرات التوعوية كاشفة عن تدشين موقع إلكتروني خاص لمرضى التورم اللمفاوي يضم كل ما يعنى بالمرض Kuwait Lymphedema Framework.