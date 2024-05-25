رئيس الأركان يتفقد سير الأعمال في مشروع قاعدتي عبدالله المبارك ونواف الأحمد الجويتين

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع بمختلف قطاعات الجيش الكويتي، قام سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين بزيارة تفقدية لمشروع قاعدة عبدالله المبارك الجوية وقاعدة نواف الأحمد الجوية، وذلك للاطلاع على سير الأعمال ونسب الإنجاز، يرافقه آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد ورئيس انتقال القواعد العسكرية المهندس فيصل تركي الهاجري وعدد من ضباط القوة الجوية ومهندسين من المنشآت العسكرية.

وجاءت جولة رئيس الأركان في القواعد الجوية بهدف التأكد من توافر متطلبات وتجهيزات التشغيل، وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والمستلزمات، حيث شملت الجولة تفقد سير الأعمال المنجزة بالقاعدتين، مؤكداً حرصه على سرعة وتيرة الانجاز وتجهيزها بالوقت المحدد.

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