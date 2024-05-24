الجامعة العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن إيقاف الهجوم على رفح الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري للعملية العسكرية في (رفح) الفلسطينية.

وشدد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية على أن عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال أبو الغيط إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يعزز تهمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن القرار يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على (رفح) وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.

وأكد أبو الغيط أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وضرورة إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة مشددا على أن استمرار الهجوم على (رفح) هو جريمة يجب وقفها فورا. (النهاية)

وأصدرت محكمة العدل الدولية في وقت سابق اليوم حكما أمرت فيه الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على (رفح) الفلسطينية “على الفور” وسحب قواته منها وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية.