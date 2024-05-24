حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية معربة عن أسفها لعدم شموله كل قطاع غزة

حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية معربة عن أسفها لعدم شموله كل قطاع غزة

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الاحتلال “بوقف فوري” لهجومها على رفح، مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.

وقال حماس في بيان “نرحّب… بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.

وأضاف البيان “كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار”، محمّلة “المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي … مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية”.

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي يزيد الضغوط على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على الاحتلال “أن يوقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

كما أمرت المحكمة الاحتلال الذي يسيطر منذ السابع من أيار/مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بإبقاء المعبر “مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.

وجاء القرار بناء على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة. ورحبت بريتوريا بقرار محكمة العدل وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.