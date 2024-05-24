مخيمات في مدينة رفح

حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية معربة عن أسفها لعدم شموله كل قطاع غزة

24 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر الاحتلال “بوقف فوري” لهجومها على رفح، مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.

وقال حماس في بيان “نرحّب… بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري”.

وأضاف البيان “كنا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط. فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار”، محمّلة “المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي … مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية”.

أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة الاحتلال بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي يزيد الضغوط على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على الاحتلال “أن يوقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.

كما أمرت المحكمة الاحتلال الذي يسيطر منذ السابع من أيار/مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، بإبقاء المعبر “مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة”.

وجاء القرار بناء على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة. ورحبت بريتوريا بقرار محكمة العدل وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
24 مايو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الصحة في غزة تحذر من توقف خدمات مستشفى الأقصى جراء نفاد الوقود

23 مايو، 2024

مصر: الاحتلال الإسرائيلي “غير مؤهل” للتوصل لصفقة بشأن وقف إطلاق النار

23 مايو، 2024

السعودية: وقف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك واقتصار الدخول لمكة على حاملي تأشيرات الحج اعتبارا من الخميس

23 مايو، 2024

السعودية: الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تبدأ مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

23 مايو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى